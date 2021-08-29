Московский зоопарк осудил уличных фотографов с животными

Нередко, гуляя в городских парках и отдыхая на курортах, мы сталкиваемся с фотографами, которые за деньги предлагают сфотографироваться с обезьянами, орлами, совами или крокодилами. Обычно эта идея вызывает бурный энтузиазм у маленьких детей и их родителей. Однако люди не задумываются о том, чего стоит такая работа бедным животным.

«Про мучения уличных «фотомоделей» можно рассказывать долго. Про истрепанное оперение птиц. Про сошедших с ума енотов. Про медленную смерть рептилий, страдания которых нередко может оценить только специалист. Особый цинизм — маленькие обезьянки. Фотографы часто играют на их схожести с младенцами, наряжают в юбочки, прилюдно сюсюкаются. Но что они делают со своими непослушными «ляльками» за углом?», — говорится в обращении сотрудников Московского зоопарка.

Главный московский зверинец осуждает уличных фотографов и призывает граждан помочь жертвам таких предпринимателей.