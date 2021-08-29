Банки предложили усложнить доступ к внесудебной процедуре банкротства

Москва, 29 августа. Кредитные организации выступили с предложением запретить повторный доступ к прохождению процедуры внесудебного банкротства, чтобы избежать злоупотреблений.

Если гражданин предоставлял ложные сведения о своем финансовом положении, его могут ограничить в праве повторного обращения к соответствующей процедуре. С такой инициативой выступили в Национальном совете финансового рынка (НСФР), сообщают «Известия».

В заключении на соответствующий законопроект Минэкономразвития РФ говорится, что данная мера может привести к уменьшению числа случаев злоупотребления и стимулировать людей честно соблюдать закон. Участники рынка подчеркнули необходимость поощрять законопослушное поведение.

Процедура внесудебного банкротства сейчас может занять значительное время. Некоторые граждане ожидают рассмотрения своего дела порядка полугода.