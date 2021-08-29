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В итальянской газете объяснили недопуск санкций против талибов в декларацию G7
Политика
В итальянской газете объяснили недопуск санкций против талибов в декларацию G7
pixabay.com

Рим, 29 августа. Премьер-министр Италии Марио Драги не допустил включение положения о санкциях против талибов в декларацию G7 по итогам саммита 24 августа. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

Лидеры стран «Большой семерки» провели переговоры по ситуации в Афганистане. Некоторые государства настаивали на внесении пункта об ограничениях против «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Однако итальянская сторона выступила против.

Журналисты Il Messaggero объяснили, что для такого решения есть свои причины: премьер-министр не поддержал санкции против талибов, чтобы избежать сложностей в переговорах с иностранными партнерами. Он намерен привлечь Россию, Индию, Китай и Турцию к обсуждению вопросов по Афганистану, уточнили в прессе.

Ранее стало известно, что члены G20 в начале осени проведут чрезвычайный саммит по ситуации в исламской республике. Встреча состоится не позднее 17 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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санкции италия талибы
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