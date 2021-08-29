Лучники Артахинова и Шигаев взяли бронзовые медали Паралимпиады в миксте

Токио, 29 августа. Российские лучники Степанида Артахинова и Баир Шигаев заняли третье место в смешанных соревнованиях Паралимпиады в Токио и завоевали бронзовые медали.

В миксте по стрельбе из лука принимали участие лица с поражением опорно-двигательного аппарата. Россиянам удалось победить команду Ирана в поединке за третье место со счетом 153:151. Золото досталось китайцам, которые в финале одержали победу над турками с результатом 153:152.

Россия пока находится на третьем месте в общем медальном зачете Паралимпийских игр. В копилке национальной команды 15 золотых, девять серебряных и 26 бронзовых наград.

Ранее россиянин Виталий Гриценко стал бронзовым призером Паралимпиады. Он занял третье место в беге на 400 метров.