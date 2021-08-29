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Грибники обнаружили останки человека рядом с детским лагерем в Ленобласти

  /   Обновлено: 29 августа 2021 14:39
Происшествия
Грибники обнаружили останки человека рядом с детским лагерем в Ленобласти
Global Look Press  /  Julian Stratenschulte/dpa

Санкт-Петербург, 29 августа. Мумифицированный труп человека нашли грибники недалеко от детского лагеря в Киришском районе Ленинградской области. Они тут же сообщили о жуткой находке правоохранителям.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты в ходе предварительного осмотра установили, что смерть неизвестного наступила примерно год назад. Для установления точной причины гибели останки переданы на судебно-медицинскую экспертизу, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Также на обнаруженном трупе были резиновые сапоги и куртка. Предварительно, погибший являлся грибником. Рядом с телом находились женский кошелек с мелочью, часы-будильник и катушка с нитками.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

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