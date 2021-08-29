Грибники обнаружили останки человека рядом с детским лагерем в Ленобласти

Санкт-Петербург, 29 августа. Мумифицированный труп человека нашли грибники недалеко от детского лагеря в Киришском районе Ленинградской области. Они тут же сообщили о жуткой находке правоохранителям.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты в ходе предварительного осмотра установили, что смерть неизвестного наступила примерно год назад. Для установления точной причины гибели останки переданы на судебно-медицинскую экспертизу, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Также на обнаруженном трупе были резиновые сапоги и куртка. Предварительно, погибший являлся грибником. Рядом с телом находились женский кошелек с мелочью, часы-будильник и катушка с нитками.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.