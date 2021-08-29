Силы ЦАХАЛ нанесли новый удар по сектору Газа

Израильские ВВС нанесли удар по палестинским районам после запуска с территории сектора Газа воздушных шаров со взрывчаткой и столкновений на границе.
«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному комплексу движения ХАМАС, который используется для производства оружия и обучения, а также по входу в принадлежащий движению туннель, прилегающий к Джабалии», — сообщает Армия обороны Израиля.
Из Газы не поступало сведений о жертвах в результате авиаударов.
#Israel Strikes #Gaza after Fire Balloons, Border Clashes https://t.co/GFfEQKkvzc— Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) August 29, 2021
Последние беспорядки разгорелись после того, как неподалеку от палестинского анклава вспыхнули два лесных пожара. Спустя несколько часов в регионе начались новые протесты, переросшие в столкновения с израильскими силами на границе, где выходцы из сектора Газа стали жечь покрышки.
Для подавления беспорядков со стороны палестинцев израильские спецслужбы применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и стрелковое оружие.
Позже Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в столкновениях пострадали 11 палестинцев, трое из которых были ранены боевыми патронами. За день до этого жители региона провели траурные похороны 12-летнего Омара Хасана Абу аль-Нила, который скончался от ран, полученных в результате выстрелов израильских войск во время пограничных столкновений неделей ранее.
???? Unbearable. RIP Omar Hasan Mousa Abu Al-Nil, aged 13, who died today, a week after Israeli forces shot him in the neck with live ammunition near the Gaza fence.— IPSC (@ipsc48) August 28, 2021
According to @DCIPalestine Omar is the 73rd Palestinian child killed by Israel in 2021. #NoWayToTreatAChild #BDS pic.twitter.com/2D8qHrloxc
После инцидентов представители ЦАХАЛ возложили ответственность за обострение обстановки в приграничных районах на палестинское движение ХАМАС, обвинив объединение в террористических действиях и попытках нанести вред мирным гражданам еврейского государства.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет незадолго до своего вылета из Вашингтона, где он встречался с президентом Джо Байденом, отметил, что считает правящее в секторе Газа исламистское движение виноватым в любых беспорядках и нарушениях со стороны палестинского анклава.
"The party responsible for what happens in #Gaza was and remains Hamas," @naftalibennett said, commenting on the #IDF airstrikes that took place over Gaza after incendiary balloons caused fires in southern #Israel.— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 29, 2021
By @LahavHarkov https://t.co/Wvb1yMsCKs
Впрочем причастность ХАМАС к организации народных выступлений не находится документальных подтверждений. Более того, последние беспорядки стали ответом на жесткие действия израильских военных.
Несмотря на это, новый лидер еврейского государства отметил, что продолжит аналогичную политику в регионе.
«Еще раз подчеркну, что наши действия в Газе будут служить интересам Израиля», — сказал Беннет.
Палестино-израильские отношения исторически нельзя считать благоприятными. Самым серьезным обострением за последние годы стала 11-дневная война в Газе, начавшаяся в первой половине мая 2021 года.
Тогда силы ХАМАС отреагировали на столкновения в Восточном Иерусалиме чередой обстрелов израильской территории. ЦАХАЛ ответил на это своей военной операцией «Страж стены», которая привела к серьезным разрушениям на территории палестинского анклава. Основной целью атак тогда были дома руководителей ХАМАС, однако сопутствующим ущербом стала гибель представителей гражданского населения региона, в том числе женщин и детей.
Несмотря на неофициальное перемирие и прекращение огня, в последующие месяцы запуск воздушных шаров со взрывчаткой силами исламистского движения перестал быть редкостью, как и ответные авиаудары Армии обороны Израиля. При этом в приграничных районах возобновились массовые протесты палестинцев против блокады Газы со стороны еврейского государства.
BREAKING: AIUSA and @AmnestyIsrael urge @POTUS to uphold Palestinian rights, and demand an end to Israel's unlawful Gaza blockade and OPT displacement and settlement expansion during @naftalibennett's 8/26 visit— Amnesty International USA (@amnestyusa) August 25, 2021
Wrote @dpaulobrien and Molly Malekar:https://t.co/mQVHnY1eiw