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Силы ЦАХАЛ нанесли новый удар по сектору Газа
Весь мир
Силы ЦАХАЛ нанесли новый удар по сектору Газа
Global Look Press  /  Sameh Rahmi / ZUMAPRESS.com

Израильские ВВС нанесли удар по палестинским районам после запуска с территории сектора Газа воздушных шаров со взрывчаткой и столкновений на границе.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному комплексу движения ХАМАС, который используется для производства оружия и обучения, а также по входу в принадлежащий движению туннель, прилегающий к Джабалии», — сообщает Армия обороны Израиля.

Из Газы не поступало сведений о жертвах в результате авиаударов.

Последние беспорядки разгорелись после того, как неподалеку от палестинского анклава вспыхнули два лесных пожара. Спустя несколько часов в регионе начались новые протесты, переросшие в столкновения с израильскими силами на границе, где выходцы из сектора Газа стали жечь покрышки.

Для подавления беспорядков со стороны палестинцев израильские спецслужбы применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и стрелковое оружие.

Позже Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в столкновениях пострадали 11 палестинцев, трое из которых были ранены боевыми патронами. За день до этого жители региона провели траурные похороны 12-летнего Омара Хасана Абу аль-Нила, который скончался от ран, полученных в результате выстрелов израильских войск во время пограничных столкновений неделей ранее.

После инцидентов представители ЦАХАЛ возложили ответственность за обострение обстановки в приграничных районах на палестинское движение ХАМАС, обвинив объединение в террористических действиях и попытках нанести вред мирным гражданам еврейского государства.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет незадолго до своего вылета из Вашингтона, где он встречался с президентом Джо Байденом, отметил, что считает правящее в секторе Газа исламистское движение виноватым в любых беспорядках и нарушениях со стороны палестинского анклава.

Впрочем причастность ХАМАС к организации народных выступлений не находится документальных подтверждений. Более того, последние беспорядки стали ответом на жесткие действия израильских военных.

Несмотря на это, новый лидер еврейского государства отметил, что продолжит аналогичную политику в регионе.

«Еще раз подчеркну, что наши действия в Газе будут служить интересам Израиля», — сказал Беннет.

Палестино-израильские отношения исторически нельзя считать благоприятными. Самым серьезным обострением за последние годы стала 11-дневная война в Газе, начавшаяся в первой половине мая 2021 года.

Тогда силы ХАМАС отреагировали на столкновения в Восточном Иерусалиме чередой обстрелов израильской территории. ЦАХАЛ ответил на это своей военной операцией «Страж стены», которая привела к серьезным разрушениям на территории палестинского анклава. Основной целью атак тогда были дома руководителей ХАМАС, однако сопутствующим ущербом стала гибель представителей гражданского населения региона, в том числе женщин и детей.

Несмотря на неофициальное перемирие и прекращение огня, в последующие месяцы запуск воздушных шаров со взрывчаткой силами исламистского движения перестал быть редкостью, как и ответные авиаудары Армии обороны Израиля. При этом в приграничных районах возобновились массовые протесты палестинцев против блокады Газы со стороны еврейского государства.

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израиль палестина хамас цахал
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