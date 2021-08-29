Боевики движения «Талибан» отключили интернет в афганской провинции Панджшер

Кабул, 29 августа. Талибы отключили интернет в афганской провинции, которая не находится под контролем представителей радикального движения.

Согласно информации агентства Raha Press, Панджшерская долина была лишена света и связи, предположительно, для того, чтобы вице-президент Афганистана Амрулла Салех, исполняющий обязанности президента республики, не смог публиковать сообщения в своем Twitter.

Напомним, в начале августа текущего года представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) активизировали наступление на Афганистан. На данный момент талибы не контролируют единственную оставшуюся территорию провинции Панджшер, которую защищают ополченцы Ахмада Масуда.

1 Организация запрещена на территории РФ.