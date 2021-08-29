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Житель Саратова задохнулся в дыму при пожаре на кухне

  /   Обновлено: 29 августа 2021 14:21
Происшествия
Житель Саратова задохнулся в дыму при пожаре на кухне
25.mchs.gov.ru

Саратов, 29 августа. На кухне одной из квартир в Ленинском районе разгорелся пожар. Погиб один человек.

Трагедия случилась на улице Лунной. В однокомнатной квартире на седьмом этаже начали гореть кухонные предметы. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Возгорание тушили два пожарных расчета.

Во время ЧП погиб 49-летний хозяин жилья. Мужчина отравился угарным газом. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства и причины пожара устанавливают специалисты.

Несколькими днями ранее в одной из московских квартир произошел взрыв газа. Это привело к пожару.

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