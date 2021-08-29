Россиянин Гриценко стал бронзовым призером Паралимпиады в беге на 400 метров

Токио, 29 августа. Российский легкоатлет Виталий Гриценко завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен занял третье место в беге на 400 метров.

Гриценко преодолел дистанцию за 49,41 секунды. Золотым призером стал Понгсакорн Паейо из Таиланда, показавший время 46,61 секунды и установивший мировой рекорд. Вторым финишировал канадец Брент Лакатош с результатом 46,75 секунды.

Легкоатлеты выступали в группе T53. В эту категорию включены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Россия пока занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. На счету национальной команды 15 золотых, 9 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Ранее бронзу Паралимпийских игр завоевала российская легкоатлетка Анастасия Соловьева. Она тоже стала призером в беге на 400 метров.