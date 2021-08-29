Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 14:51
14:49
Экономика
Названа доля автотранспорта в России на экологичном топливе
14:47
Происшествия
Жители нижегородского Саров жалуются на смог от лесных пожаров
14:45
Спорт
Россиянка Анна Крившина завоевала серебро в плавании вольным стилем на Паралимпиаде
14:44
Наука
Ученые объяснили, почему коты делают людей счастливыми
14:40
Экономика
Банки предложили усложнить доступ к внесудебной процедуре банкротства
14:40
Спорт
Российская прыгунья Сапожникова стала бронзовым призером Паралимпиады в Токио
14:33
Весь мир
На юго-востоке Турции армянскую церковь переделали под библиотеку
14:32
Политика
В итальянской газете объяснили недопуск санкций против талибов в декларацию G7
14:31
Происшествия
Полиция нашла на овощебазе в Петербурге мигрантов-нелегалов и поддельный алкоголь
14:30
Спорт
Лучники Артахинова и Шигаев взяли бронзовые медали Паралимпиады в миксте
Все новости

Россиянин Гриценко стал бронзовым призером Паралимпиады в беге на 400 метров

  /   Обновлено: 29 августа 2021 14:29
Спорт
Россиянин Гриценко стал бронзовым призером Паралимпиады в беге на 400 метров
ТАСС  /  Серебряков Дмитрий

Токио, 29 августа. Российский легкоатлет Виталий Гриценко завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен занял третье место в беге на 400 метров.

Гриценко преодолел дистанцию за 49,41 секунды. Золотым призером стал Понгсакорн Паейо из Таиланда, показавший время 46,61 секунды и установивший мировой рекорд. Вторым финишировал канадец Брент Лакатош с результатом 46,75 секунды.

Легкоатлеты выступали в группе T53. В эту категорию включены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Россия пока занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. На счету национальной команды 15 золотых, 9 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Ранее бронзу Паралимпийских игр завоевала российская легкоатлетка Анастасия Соловьева. Она тоже стала призером в беге на 400 метров.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Россиянин Гриценко стал бронзовым призером Паралимпиады в беге на 400 метров
паралимпиада токио гриценко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru