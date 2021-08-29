Рогозин заявил об отсутствии средств спасения Земли от разрушительных астероидов

Москва, 29 августа. Средств спасения Земли от разрушительного действия астероидов пока нет, отметил генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Благодаря российской и американской системам мониторинга у ученых есть возможность следить за всеми летящими на планету опасными телами, отметил Рогозин. Единственное исключение — астероиды, движущиеся со стороны Солнца. Решить этот вопрос можно, установив телескопы, например, на Луне.

Напомним, падение астероида на Землю стало причиной мел-палеогенового вымирания, которое стерло с лица планеты динозавров. К тому же падение опасного небесного тела на планету спровоцировало глобальное похолодание.