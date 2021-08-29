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Стилист Анастасия Стар перечислила недостатки образа позирующей у замка Пугачевой

  /   Обновлено: 29 августа 2021 14:07
Шоу-бизнес
Стилист Анастасия Стар перечислила недостатки образа позирующей у замка Пугачевой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 29 августа. Стилист и имиджмейкер Анастасия Стар увидела сразу несколько недостатков в одном из образов примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Поклонники опубликовали один из снимков именитой певицы на фанатской странице в Instagram. На фото Пугачева позирует возле своего подмосковного замка в джинсах-скинни, грубых черных ботинках с лаковым носом и куртке из денима с аппликациями в стиле милитари. Образ артистки дополняют темные очки, ободок и черная, кожаная сумка-мешок.

Анастасия Стар назвала наряд Примадонны на снимке не самым удачным. По словам стилиста, джинсы-скинни уже давно не актуальны и могут сочетаться только с верхом оверсайз. У Пугачевой же верхняя часть получилась недостаточно объемной и устаревшей, пояснила эксперт.

«Милитари куртку я бы усилила прямыми или слегка зауженными брюками хаки с карманами в сочетании с кроссовками», — отметила имиджмейкер в комментарии изданию Teleprogramma.pro.

Еще одним недостатком образа Примадонны стилист посчитала обувь. Лаковый нос давно вышел из моды, поэтому артистке лучше было выбрать ботинки из матовой кожи на небольшой платформе, уверена эксперт.

Не понравилась Стар и сумка, подобранная Пугачевой. По мнению стилиста, к образу намного лучше подошла бы сумка-шопер.

«Алла Борисовна, при всем уважении, этот образ устарел», — заключила эксперт.

Примадонна ранее продемонстрировала поклонникам снимок без макияжа. Певица без стеснения показала на фото морщинки вокруг глаз, которые фанаты артистки назвали «лучиками счастья».

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пугачева певица примадонна
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