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Милонов: Нетрадиционные отношения стали одной из причин бегства США из Афганистана
Политика
Милонов: Нетрадиционные отношения стали одной из причин бегства США из Афганистана
Global Look Press  /  US Joint Staff / via Globallookpress.com

Широкое распространение в американской армии нетрадиционных ценностей стало одной из причин позорного бегства США из Афганистана. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Собеседник агентства отреагировал на новость, что преподаватель в калифорнийской школе призвала учеников принести клятву верности флагу ЛГБТ-сообщества.

«Этого педагога следует уволить за его действия, с запретом на профессию, но в Америке это не прокатывает», — возмутился депутат.

Нетрадиционные сексуальные отношения стали одной из причин бегства США из Афганистана
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Виталий Милонов подчеркнул, что осуждает подобную пропаганду среди молодежи.

«Несмотря на то, что США — наш противник, мне искренне жаль детей в Соединенных Штатах, чья еще не тронутая пороком психика калечится с самых малых лет этими извращенцами. Таких людей на пушечный выстрел подпускать к детям нельзя», — высказал свою позицию собеседник ФАН.

Нетрадиционные ценности стали одной из причин бегства США из Афганистана
Федеральное агентство новостей  / Борис Гришин

В завершение он поделился своим мнением, к каким печальным последствиям для США приводит популяризация ЛГБТ-сообщества.

«С другой стороны, я очень рад, что подобные взгляды очень широко распространены в вооруженных силах Америки. Это значит, что армия, которая разделяет такого рода ложные ценности, не представляет для нас никакой угрозы. Все дает свои плоды. Посмотрите, как они драпают из Афганистана. Неподготовленные, с оружием прошлого века боевики просто пинками выгнали американцев. Они убегали из Кабула с визгом», — подытожил народный избранник.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН рассказал, почему украинские националисты боятся фильма «Солнцепек». По его словам, любой, кто посмотрел эту картину, никогда больше не сможет нормально относиться к нынешним властям в Киеве.

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Все новости / Политика / Милонов: Нетрадиционные отношения стали одной из причин бегства США из Афганистана
сша милонов лгбт
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