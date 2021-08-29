Милонов: Нетрадиционные отношения стали одной из причин бегства США из Афганистана

Широкое распространение в американской армии нетрадиционных ценностей стало одной из причин позорного бегства США из Афганистана. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Собеседник агентства отреагировал на новость, что преподаватель в калифорнийской школе призвала учеников принести клятву верности флагу ЛГБТ-сообщества.

«Этого педагога следует уволить за его действия, с запретом на профессию, но в Америке это не прокатывает», — возмутился депутат.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Виталий Милонов подчеркнул, что осуждает подобную пропаганду среди молодежи.

«Несмотря на то, что США — наш противник, мне искренне жаль детей в Соединенных Штатах, чья еще не тронутая пороком психика калечится с самых малых лет этими извращенцами. Таких людей на пушечный выстрел подпускать к детям нельзя», — высказал свою позицию собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

В завершение он поделился своим мнением, к каким печальным последствиям для США приводит популяризация ЛГБТ-сообщества.

«С другой стороны, я очень рад, что подобные взгляды очень широко распространены в вооруженных силах Америки. Это значит, что армия, которая разделяет такого рода ложные ценности, не представляет для нас никакой угрозы. Все дает свои плоды. Посмотрите, как они драпают из Афганистана. Неподготовленные, с оружием прошлого века боевики просто пинками выгнали американцев. Они убегали из Кабула с визгом», — подытожил народный избранник.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН рассказал, почему украинские националисты боятся фильма «Солнцепек». По его словам, любой, кто посмотрел эту картину, никогда больше не сможет нормально относиться к нынешним властям в Киеве.