Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала запуск нового лайнера в России

Москва, 29 августа. Новый лайнер МС-21 в скором времени начнет выполнять регулярные рейсы, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации России Юрий Слюсарь.

Планируется, что лайнер среднемагистрального класса начнет выполнять рейсы уже в 2022 году. Сейчас программа находится на стадии испытаний и производства самолетов для первых заказчиков, добавил он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Стандартная версия самолета в комплекте с американским двигателем будет называться МС-21-300. Заказчики сами будут выбирать, с каким двигателем им нужен самолет, подчеркнул Слюсарь.

«Получение сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Полностью готовые четыре самолета будут переданы эксплуатирующей авиакомпании в 2022 году», — сообщил он.

Не так давно министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолеты Ту-214ОН, предназначенные для полетов в рамках Договора по открытому небу, пройдут модернизацию в Казани. Перепрофилированием воздушных суден займутся специалисты Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова.