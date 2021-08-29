Школьник из Ганы создал деревянный мотоцикл на солнечных батарейках

Несколько месяцев мозгового штурма и кропотливой работы Сэмюэля Абоагье — и вот, транспорт готов. Юноша сам не верит, что сумел воплотить задуманное в жизнь.

«Я еще школьник, но сделал мотоцикл из дерева, который питается от солнечных батарей. Это круто!», — радуется подросток.

Для создания мотоцикла Сэмюэль использовал деревянные обрезки, которые предназначались для топки домашнего камина.

«У меня не было денег на покупку металлов и деталей, которые мне понадобились бы, но в моем доме было много дерева. Однажды я подумал, что эти дрова можно использовать для чего-то важного. Сделал набросок, и понял, что нужно заняться созданием электромотоцикла», — вспоминает подросток.

Изобретатель также укомплектовал свое транспортное средство планшетом для музыки и стоп-сигналами.