В США состоялись марши протеста против ужесточения правил голосования

Вашингтон, 29 августа. В столице США и ряде крупных городов страны прошли массовые демонстрации в поддержку либерализации избирательного законодательства.

Многочисленные общественные организации провели в субботу, 28 августа традиционный марш, приуроченный к годовщине «Марша на Вашингтон», который в 1968 году был организован известным борцом за гражданские права Мартином Лютером Кингом. Собравшиеся требовали от властей США обеспечить более свободный доступ к голосованию во время предстоящих выборов, что стало ответом на действия представителей Республиканской партии, которые проводят в ряде штатов кампанию по усилению контроля над процессом волеизъявления, включая получение бюллетеней по документам, удостоверяющим личность, ужесточение правил получения открепительных талонов и сокращение времени для голосования по почте. Эти шаги были предприняты после скандальных президентских выборов 2020 года, результаты достоверности которых до сих пор вызывают сомнения в США.

По словам активистов, действия республиканцев приведут к нарушению избирательных прав тысяч американцев. Собравшиеся требовали у действующей администрации воспрепятствовать попыткам Республиканской партии усилить контроль над избирательным процессом.

Passing Black Lives Matter Plaza as we march on Washington for voting rights. #VotingRightsMarch#WeMarchOn pic.twitter.com/jw6fDq7oSW