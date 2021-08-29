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В США состоялись марши протеста против ужесточения правил голосования
Весь мир
В США состоялись марши протеста против ужесточения правил голосования
Global Look Press  /  Michael Nigro / Keystone Press Agency

Вашингтон, 29 августа. В столице США и ряде крупных городов страны прошли массовые демонстрации в поддержку либерализации избирательного законодательства.

Многочисленные общественные организации провели в субботу, 28 августа традиционный марш, приуроченный к годовщине «Марша на Вашингтон», который в 1968 году был организован известным борцом за гражданские права Мартином Лютером Кингом. Собравшиеся требовали от властей США обеспечить более свободный доступ к голосованию во время предстоящих выборов, что стало ответом на действия представителей Республиканской партии, которые проводят в ряде штатов кампанию по усилению контроля над процессом волеизъявления, включая получение бюллетеней по документам, удостоверяющим личность, ужесточение правил получения открепительных талонов и сокращение времени для голосования по почте. Эти шаги были предприняты после скандальных президентских выборов 2020 года, результаты достоверности которых до сих пор вызывают сомнения в США.

По словам активистов, действия республиканцев приведут к нарушению избирательных прав тысяч американцев. Собравшиеся требовали у действующей администрации воспрепятствовать попыткам Республиканской партии усилить контроль над избирательным процессом.

Кроме того, активисты выдвигали требования по увеличению минимальной заработной платы до 15 долларов в час. Также звучали призывы к проведению реформы полиции, отмене долгов по студенческим кредитам, реформе иммиграционного законодательства, прекращению насилия с применением оружия и сокращению количества заключенных.

Необходимо отметить, что в марше традиционно принимают участие поддерживаемые Демократической партией США члены афроамериканского сообщества, такие, как движение Black lives matter.

«Перемены должны произойти сейчас, потому что мы будем продолжать видеть, как каждый день убивают молодых мужчин и молодых женщин», — заявил в ходе выступления в Вашингтоне брат Джорджа Флойда, Филонис Флойд.

На текущий момент демократы в Сенате не могут принять федеральный закон, который отменил бы решения по ужесточению правил голосования, принятые в ряде штатов, управляемых представителями Республиканской партии. Для этого им необходимо заручиться поддержкой по крайней мере 10 сенаторов-республиканцев. Демонстранты потребовали от администрации Байдена принять необходимые законы простым большинством, что совпадает с видением ситуации многих представителей Демпартии. Таким образом они надеются повторить успех выборов 2020 года уже на ближайших промежуточных выборах в Конгресс, что позволит демократам консолидировать власть и лишить их политических оппонентов влиять на происходящие в стране процессы.

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