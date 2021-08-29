На юго-востоке Турции армянскую церковь переделали под библиотеку

Армянская протестантская церковь в провинции Диярбакыр была передана в аренду Министерству культуры и туризма Турции сроком на 10 лет для использования в качестве публичной библиотеки.

Ведомство будет ежемесячно выплачивать 1000 турецких лир (120 долларов США) Главному управлению фондов (вакфов) — правительственному органу, который курирует имущество 18 500 исторических зданий и 67 000 объектов недвижимости, принадлежащих фондам, а также занимается их восстановлением и обслуживанием.

Решение вызвало возмущение местных армян. В видеообращении, опубликованном журналистом Арисом Налджи в Twitter, лидер армянской протестантской общины Турции Крикор Агабалоглу резко осудил действия властей.

«Для нас это большая рана. Каждый человек имеет право на богослужение. Это собственность армянской протестантской общины. Как духовный лидер армянских протестантов в Турции, я потребовал, чтобы этот объект был передан нам», — возмутился он.

По словам Агабалоглу, армянская община передала церковь в управление правительства еще в 1983 году из соображений безопасности. Впоследствии, несмотря на просьбы, храм не вернули ее законным владельцам. До того, как объект был переделан под библиотеку, церковь использовалась канцелярией губернатора провинции для курсов ковроткачества.

Diyarbakır'daki Ermeni protestan kilisesinin kütüphane olarak kültür bakanlığına kiralanması üzerine Ermeni Protestan Cemaati dini önderi Gedikpaşa Protestan Kilisesi Vakfı Başkanı Krikor Ağabaloğlu'nun açıklaması: Müdürlüğün kapısında vakıf bedduası vardır.Beddua toplamayın! pic.twitter.com/XhiJmVssEK — Aris Nalcı | Արիս Նալճը (@arisnalci) August 27, 2021

«Вы себе это представляете? Там есть церковь и люди, которые могут совершать богослужения. Но объект не передан для их нужд. Власти не считают целесообразным использовать здание в качестве церкви и вместо этого передают его другим людям для разных целей, что нельзя считать уместным ни с религиозной, ни с этической точки зрения», — отметил Крикор Агабалоглу.

По его словам, храм должен быть возвращен общине, а борьба за него будет продолжена в соответствии с юридическими нормами.

Председатель армянской некоммерческой организации Арат Карагезян заявил, что район Сур, где находится церковь, закрыт для гражданских лиц до 2023 года. Это связано с тем, что в 2015–2016 годах там проходили ожесточенные бои между турецкой армией и «Рабочей партией Курдистана» (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Из-за боевых действий серьезно пострадала инфраструктура.

«Учитывая это, мы задаемся вопросом, почему они приняли такое поспешное решение», — сказал Карагезян.

Tarihi kiliseyi kütüphane olarak tahsis ettiler...https://t.co/hUwfJohJoW

İsmail Saymaz haberi — Halk TV (@halktvcomtr) August 11, 2021

Охрана армянских объектов по-турецки

В Турции по-прежнему существуют опасения по поводу сохранения армянских культурных и религиозных объектов. В январе еженедельник Agos сообщил, что армянская церковь XIX века, расположенная в провинции Бурса, была выставлена на продажу на сайте недвижимости. В объявлении она была описана как «идеальная достопримечательность для туристов, поскольку находится в охраняемой ЮНЕСКО зоне».

“Bursa’da satılık Ermeni Kilisesi”

İbadethane satılır mı?

Toplum ve devlet buna nasıl izin verir?

Yazıklar olsun! pic.twitter.com/8huCrMtg8n — Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) January 17, 2021

Кроме того, армянскую церковь, построенную в 1603 году в провинции Кютахья и находившуюся в перечне объектов, представляющих культурное наследие, снесли в 2021 году. Участок был приобретен частным лицом.

Kütahya'daki tarihi Surp Toros Kilisesi yok edildihttps://t.co/6koARlmkWk pic.twitter.com/jUIU7oKg1o — AGOS / ԱԿՕՍ (@AGOSgazetesi) January 26, 2021

Другая армянская церковь, Сурп Ерротутюн (Святая Троица), станет «арт-хаусом мировых мастеров юмора» в рамках проекта по созданию «деревни юмора» в провинции Конья.

Turkey Turning The Holy Trinity Armenian Church In Konya, One Of the Largest In The Region Into A “Cultural Center.” pic.twitter.com/kS9O6hlWna — Zartonk Media (@ZartonkMedia) December 30, 2020

Помимо прочего, на днях в провинции Ван бульдозером было снесено армянское кладбище. Такой акт вандализма совершил человек, утверждающий, что он является владельцем данного участка земли. По территории бывшего кладбища разбросаны надгробия и человеческие кости.

Армяно-турецкий вопрос

Армяне являются коренным народом Анатолии. Около 2 миллионов армян проживало в Османской империи, однако после геноцида 1915 года практически все они были либо истреблены, либо изгнаны, либо исламизированы и ассимилированы. Сегодня в республике — чуть более 60 000 армян, большая часть из которых осела в Стамбуле.

По состоянию на 2021 год правительства и парламенты свыше 30 стран, включая США, Германию, Францию, Италию, Канаду, Россию и Бразилию, официально признали преступления турецких властей против армян геноцидом.

Анкара соглашается с фактом массовой гибели в тот период, однако считает, что это не целенаправленная позиция тогдашнего правительства по истреблению армянского населения, а лишь следствие гражданской войны в Османской империи, жертвами которой стали как армяне, так и сами турки.

Q&A: Armenian genocide dispute https://t.co/0r2RbgUd5T — BBC News (UK) (@BBCNews) April 24, 2021

Кроме того, по мнению турецкого руководства, число жертв с армянской стороны было явно преувеличено. Анкара неоднократно предлагала создать совместную комиссию историков из Турции и Армении, а также международных экспертов для изучения архивных документов и разрешения этого вопроса.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. Сложность взаимодействия двух стран во многом заключается в том, что Ереван не признает Карсский договор о дружбе, подписанный в 1921 году тремя кавказскими ССР и Анкарой. Армения мотивирует это тем, что для начала нужно урегулировать огромное количество нерешенных вопросов между двумя государствами, начиная с признания турецкой стороной факта геноцида армян и заканчивая территориальными претензиями.

В частности, в соответствии с упомянутым документом города Карс, Ардахан и гора Арарат отошли к Турции. В настоящее время граница между двумя странами закрыта.

From 1945-1953, the USSR did lay claim to the lands handed over in the Treaty of Kars along with most of the territories taken by Russian imperial forces in 1914-1917. The USSR eventually dropped the land claims. pic.twitter.com/IzlCMuaMOt — ՔՅԽ (@ChrisKhach) January 2, 2021

Помимо прочего, Турция открыто поддерживает Азербайджан в карабахском конфликте, что также вызывает сложности на пути к диалогу между Анкарой и Ереваном.

Тем не менее 27 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван получил положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем последнем интервью отметил, что во взаимодействии двух стран место односторонних обвинений должны занять реалистичные подходы. По его словам, если Ереван готов двигаться в этом направлении, Анкара может начать работу над постепенной нормализацией отношений с Арменией.