Шойгу: единовременная выплата военнослужащим обусловлена уровнем инфляции

Москва, 29 августа. Уровень инфляции из-за пандемии коронавируса оказался выше прогнозируемого, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей, которую начислят российским военнослужащим по решению президента России Владимира Путина, обусловлена фактором инфляции. Шойгу прокомментировал ситуацию в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
«Власть понимает, что вот этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле он оказался выше. Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь», — отметил он.
Президент видит влияние этого фактора. Поэтому данная мера господдержки была предложена, сообщил министр.
Глава Минобороны ранее заявил, что, благодаря регулярным проверкам боеспособности, Армейским международным играм (АрМИ) и новому вооружению, боеспособность ВС РФ значительно увеличилась.