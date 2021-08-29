Шойгу: единовременная выплата военнослужащим обусловлена уровнем инфляции

Москва, 29 августа. Уровень инфляции из-за пандемии коронавируса оказался выше прогнозируемого, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей, которую начислят российским военнослужащим по решению президента России Владимира Путина, обусловлена фактором инфляции. Шойгу прокомментировал ситуацию в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Власть понимает, что вот этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле он оказался выше. Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь», — отметил он.