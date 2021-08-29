Бастрыкин поручил проверить рассекреченные казни мирных жителей в годы ВОВ

Москва, 29 августа. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание проверить рассекреченные факты казней мирных жителей Орловской области фашистами в годы ВОВ.

Управление ФСБ России по Орловской области ранее сообщило, что рассекретило документы с именами палачей, которые в годы Великой Отечественной войны массово казнили мирных жителей, включая маленьких детей. Бастрыкин дал указание составить доклад на эту тему и представить ему на рассмотрение.

Глава СК ранее потребовал доклад об убийстве 12-летней девочки в ХМАО. Погибшую обнаружили в канализационном колодце, расположенном в лесном массиве недалеко от жилых домов Нягани.