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Бастрыкин поручил проверить рассекреченные казни мирных жителей в годы ВОВ

  /   Обновлено: 29 августа 2021 13:59
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить рассекреченные казни мирных жителей в годы ВОВ
Пресс-служба СК РФ

Москва, 29 августа. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание проверить рассекреченные факты казней мирных жителей Орловской области фашистами в годы ВОВ.

Управление ФСБ России по Орловской области ранее сообщило, что рассекретило документы с именами палачей, которые в годы Великой Отечественной войны массово казнили мирных жителей, включая маленьких детей. Бастрыкин дал указание составить доклад на эту тему и представить ему на рассмотрение.

Глава СК ранее потребовал доклад об убийстве 12-летней девочки в ХМАО. Погибшую обнаружили в канализационном колодце, расположенном в лесном массиве недалеко от жилых домов Нягани.

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