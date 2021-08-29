Путин посетит космодром Восточный на следующей неделе

Москва, 29 августа. Президент России Владимир Путин планирует посетить космодром Восточный на следующей неделе. Об этом говорилось в программе «Москва. Кремль. Путин».

Поездка главы государства на Дальний Восток начнется 1 сентября. Российский лидер также примет участие в пленарном заседании Всемирного экономического форума, который пройдет со 2 по 4 сентября.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин намерен посетить детский лагерь «Океан» на Дальнем Востоке. В Кремле сообщали, что встреча президента с детьми состоится в День знаний.