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Путин посетит космодром Восточный на следующей неделе

  /   Обновлено: 29 августа 2021 13:55
Политика
Путин посетит космодром Восточный на следующей неделе
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 29 августа. Президент России Владимир Путин планирует посетить космодром Восточный на следующей неделе. Об этом говорилось в программе «Москва. Кремль. Путин».

Поездка главы государства на Дальний Восток начнется 1 сентября. Российский лидер также примет участие в пленарном заседании Всемирного экономического форума, который пройдет со 2 по 4 сентября.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин намерен посетить детский лагерь «Океан» на Дальнем Востоке. В Кремле сообщали, что встреча президента с детьми состоится в День знаний.

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