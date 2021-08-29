Матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Хорватия смогут посетить более 20 тысяч зрителей

Москва, 29 августа. Игру отборочного раунда ЧМ-2022, в которой сборная России примет Хорватию, смогут посетить свыше 20 тысяч болельщиков.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте сообщила, что представители организации согласовали с Роспотребнадзором увеличение числа зрителей на матче национальной команды с Хорватией. Игру смогут посетить более 20 тысяч болельщиков. При этом на трибуны будут пропущены только вакцинированные от COVID-19 и переболевшие коронавирусом зрители. Специально для них на сайте РФС был опубликован FAQ по доступу на игру.

Матч сборных России и Хорватии пройдет 1 сентября на столичном стадионе «Лужники». После трех туров национальная команда располагается на втором месте в турнирной таблице группы H. Хорватия занимает первую строчку.