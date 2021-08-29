Три населенных пункта затопило в Кяхтинском районе Бурятии из-за подъема реки Селенги

Улан-Удэ, 29 августа. Три поселка Кяхтинского района Бурятии оказались затоплены в результате выхода из берегов реки Селенги. Всего вследствие стихии пострадали 58 жилых домов.

Эвакуация местных жителей не проводилась, часть сельчан находятся у родственников, другие остались в подтопленных домах, уточнил ФАН источник в региональной службе спасения.

В поселок Наушки направлены 13 человек личного состава МЧС России и 4 единицы техники. На территории еще одного населенного пункта работают двое спасателей.

В ликвидации последствий потопа на территории поселка Хоронхой участвуют 11 человек и 3 единицы спецтехники.