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Пациенты с коронавирусом устроили оргию в таиландском госпитале
Общество
Пациенты с коронавирусом устроили оргию в таиландском госпитале
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Бангкок, 29 августа. Полиция Таиланда провела рейд в клинике для лечения коронавируса и выявила ряд немедицинских нарушений.

Сотрудники медучреждения пожаловались правоохранительным органам на стычки между пациентами. Бойцы военного подразделения ISOC прибыли в клинику для решения этого вопроса.

Полиция проверила записи с камер видеонаблюдения и выяснила, что пациенты госпиталя для лечения коронавируса занимались групповым сексом в стенах медучреждения. Кроме того, некоторые больные принимали наркотики.

Власти Таиланда отменили двухнедельных карантин для российских туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Порядка 70 стран по всему миру одобрили применение этой разработки для своих граждан.

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