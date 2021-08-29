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Желание работать на дому лишило жительницу Саратова 150 тысяч рублей
Происшествия
Желание работать на дому лишило жительницу Саратова 150 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Саратов, 29 августа. Жительница Заводского района лишилась 154 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников. Потерпевшую обманул мужчина, представившийся сотрудником сервиса для поиска работы.

Женщина хотела найти работу на дому и поверила мошеннику, пообещавшему найти вакансию. Саратовчанку попросили перевести деньги на брокерский счет, что она и сделала. После этого мошенник перестал выходить на связь. 

«Количество способов, которыми работают онлайн-мошенники, давно не поддается подсчету. Невозможно предусмотреть, где именно тебя могут обмануть, сейчас опасность подстерегает везде. Пожалуй, единственный способ защиты — хладнокровие и осторожность», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник полиции Иван И.

Ранее житель Саратова получил условный срок за призыв к террористической деятельности. Он агитировал людей совершать насилие в отношении граждан из сопредельного государства.

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