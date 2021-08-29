Желание работать на дому лишило жительницу Саратова 150 тысяч рублей

Саратов, 29 августа. Жительница Заводского района лишилась 154 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников. Потерпевшую обманул мужчина, представившийся сотрудником сервиса для поиска работы.



Женщина хотела найти работу на дому и поверила мошеннику, пообещавшему найти вакансию. Саратовчанку попросили перевести деньги на брокерский счет, что она и сделала. После этого мошенник перестал выходить на связь.

«Количество способов, которыми работают онлайн-мошенники, давно не поддается подсчету. Невозможно предусмотреть, где именно тебя могут обмануть, сейчас опасность подстерегает везде. Пожалуй, единственный способ защиты — хладнокровие и осторожность», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник полиции Иван И.

Ранее житель Саратова получил условный срок за призыв к террористической деятельности. Он агитировал людей совершать насилие в отношении граждан из сопредельного государства.