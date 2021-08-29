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Юные поджигатели многоэтажки в Тюмени попали в объектив уличных камер
Происшествия
Юные поджигатели многоэтажки в Тюмени попали в объектив уличных камер
vk.com  /  Госавтоинспекция Карелии

Тюмень, 29 августа. Подростков подозревают в поджоге многоэтажного дома. Инцидент произошел около площади Европы в Тюмени и попал на видео.

Судя по кадрам с камер наружного наблюдения, несовершеннолетние в какой-то момент разбегаются и в считанные секунды из здания стал валить дым. Видео происшествия появилось в социальных сетях, сообщает РЕН ТВ.

Ранее пожарная машина, следовавшая на пожар, протаранила вмонтированный в землю фонтан и провалилась. Инцидент успели запечатлеть на видео жители Тюмени.

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