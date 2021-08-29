Волков не смог дать объективную оценку эффективности «Умного голосования»

Леонид Волков продемонстрировал неуверенность в эффективности «Умного голосования» (УГ). Если раньше риторика команды Алексея Навального сводилась к тому, что данный инструмент принесет высокий результат на выборах, то теперь ситуация обстоит совершенно иным образом.



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «МЕДУЗА»1



Латвийское издание «Медуза» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) опубликовало большое интервью с Волковым, посвященное координации работы «Умного голосования» на предстоящих выборах.



Одним из наиболее примечательных моментов материала является фрагмент, в котором журналист спросил Волкова о том, сколько депутатов в нижней палате парламента от «Умного голосования» команда Навального будет считать «успехом». Оппозиционер заявил, что в случае с данной структурой ставить «конкретные KPI» нецелесообразно.

«Я повторю еще раз, что я никаких конкретных KPI не ставлю, но тут хочется отметить, что один несогласованный депутат в Государственной думе — это ровно на один больше, чем есть сейчас», — добавил соратник Навального.

Текущая риторика Волкова об «Умном голосовании» выглядит крайне умеренно, особенно в сравнении с тем, что оппозиционер говорил о проекте еще месяц назад. Например, у себя в Telegram-канале он писал, что УГ — «мощное оружие» против «Единой России», тем самым давая аудитории понять, что инфраструктура Навального может принести высокие результаты на голосовании, что сомневаться в ее эффективности бессмысленно.

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Как видно, теперь в команде основателя ФБК(НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) «успешным результатом» считается победа даже одного потенциального кандидата от УГ. Вероятно, блокировка медиаресурсов и активов Навального на фоне истории с экстремизмом вносит разрозненность в ряды представителей несистемной оппозиции, вследствие чего уверенность в потенциале того или иного проекта начинает сходить на нет.Отметим, в экспертном сообществе «Умное голосование» классифицируется как личный имиджевый проект Алексея Навального. Система предлагает консолидировано голосовать за определенных кандидатов на выборах разных уровней. Главным условием для того, чтобы попасть в «рекомендации», является то, что конкретный кандидат не должен состоять в партии «Единая Россия».Ранее ФАН заявил о намерении добиться блокировки мобильного приложения для «Умного голосования». Это связано с тем, что программа представляет собой проект запрещенной экстремистской организации, осуществляющей деятельность на территории России.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.