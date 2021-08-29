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Эрдоган заявил о желании Турции купить у России второй комплекс С-400

  /   Обновлено: 29 августа 2021 13:58
Армия
Эрдоган заявил о желании Турции купить у России второй комплекс С-400
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 29 августа. Турция намерена закупить у России второй зенитно-ракетный комплекс С-400, о чем заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган. Первый комплекс Анкара приобрела в 2019 году.

Новость о покупке второго российского комплекса Эрдоган подтвердил в воскресенье, 29 августа. Испытания первого С-400 в Синопе осенью 2020 года полностью оправдали ожидания турецких военных, и они обсуждают возможность покупки второго ЗРК.

«Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. <...> Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз», — сказал Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в Сараево.

Следует отметить, что для Турции покупка российской системы не обошлась без нежелательных последствий, партнеры по блоку НАТО не одобрили действия Анкары, а США исключили ее из программы оснащения истребителями F-35, когда власти Турции отказались расторгать контракт с Москвой. Турецкие политики подчеркнули, что страна будет закупать для своей армии те средства обороны, которые посчитают нужными в Анкаре, а не в Североатлантическом альянсе. После этого военные испытали российский комплекс в водах Черного моря в районе Синопа, чем вызвали недовольство соседней Греции.

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