Торжественная церемония закрытия двух морских конкурсов АрМИ-2021 прошла во Владивостоке

Владивосток, 29 августа. Церемония закрытия двух морских конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2021) состоялась на причале сил Тихоокеанского флота.

Торжество прошло на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Международные конкурсы «Кубок моря» и «Морской десант» были закрыты. Участие в церемонии принял заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

В соревновании по морской выучке «Кубок моря» Россию представлял экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота. С ним соперничали моряки из Вьетнама и Китая. Также прошел и конкурс «Морской десант», в ходе которого российские морпехи заняли первое место. На второй позиции оказались бойцы из КНР, на третьей — десантники ВС Ирана.

Победители и призеры международных соревнований АрМИ-2021 были награждены медалями, памятными дипломами и различными ценными подарками. Торжественная церемония была закрыта после спуска флагов конкурсов и международных игр.

Российские военнослужащие ранее стали победителями в ходе этапа АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо». Во время переправы через горную реку был установлен рекорд по скорости преодоления препятствий — 6 минут и 48 секунд.