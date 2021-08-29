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Месси впервые включен в заявку «ПСЖ» на матч чемпионата Франции
Спорт
Месси впервые включен в заявку «ПСЖ» на матч чемпионата Франции
Global Look Press  /  © Panoramic

Реймс, 29 августа. Аргентинец Лионель Месси может дебютировать за «Пари Сен-Жермен» в матче с «Реймсом».

Пресс-служба «ПСЖ» в Twitter-аккаунте опубликовала заявку команды на матч с «Реймсом». В нее был включен аргентинский форвард Лионель Месси. Встреча чемпионата Франции между «Реймсом» и «ПСЖ» пройдет на стадионе «Огюст Делоне II». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Месси стал игроком «ПСЖ» 10 августа. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» подписал с французским клубом двухлетний контракт, в соответствии с условиями которого он будет зарабатывать до 50 миллионов евро за сезон. С 2003 года нападающий сборной Аргентины выступал за каталонскую «Барселону». В связи с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте Ла Лиги, сине-гранатовые не смогли подписать новый контракт с Месси.

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