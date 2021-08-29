В Бурятии из-за подъема реки Селенги затопило десятки приусадебных участков

Улан-Удэ, 29 августа. Подъем уровня воды в реке Селенге привел к затоплению 34 приусадебных участков, а также 8 жилых домов в поселке Хоронхой.

В населенный пункт направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 11 человек и 3 единиц спецтехники. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах региона.

Местные жители пытаются спасти свое имущество, перекладывая его на чердак. Односельчане помогают друг другу и доставляют соседям на лодках воду и продукты.

Более 60 домов оказались затоплены также в поселке Наушки Кяхтинского района Бурятии. Спасатели эвакуируют людей с пострадавших территорий.