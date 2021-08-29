Составлен топ-5 вещей, которые могут испортить долгожданный отпуск

Москва, 29 августа. Опытная путешественница дала советы россиянам, как запланировать отпуск, чтобы провести его с пользой и без сожалений о бесцельно потраченном времени и средствах.

Тревел-блогер путешествует по миру и пишет об этом путевые заметки, поэтому не понаслышке знает, как правильно распределить время и финансы, чтобы «не было мучительно больно за бестолково потраченный отпуск».

Самая серьезная ошибка — не поехать в отпуск, считает блогер. Проведенное дома на диване время не даст нужного расслабления, всегда найдутся несделанные дела. А отсутствие перемены обстановки может просто обнулить отпуск.

Несколько чемоданов с одеждой и косметикой не сделают вас счастливее на отдыхе, уверена опытная туристка. Отпуск существует для того, чтобы расслабиться, отложить косметику и носить удобную и простую одежду.

«Вы не представляете какую свободу вы почувствуете, когда утром можно не пользоваться косметикой и не нужно выбирать наряды, поскольку их с собой просто нет», — уверяет блогер.

Третья ошибка — покупать дорогой тур не по карману. Не стоит на последние деньги выбирать самый крутой отель, чтобы потом хвастаться, ведь отдыхаете вы только для себя, советует автор дзен-канала. В кошельке должны быть свободные деньги, чтобы радовать себя в отпуске разными мелочами. Это сделает отдых намного приятнее.

Еще одна критическая ошибка может загубить весь отпуск на этапе планирования — кредит на тур. Начало отпуска будет достаточно радужным, а вот ближе к окончанию мысли о новом долге навалятся со всей силы. Море и солнце перестанут радовать. Рассчитывать стоит только на свой бюджет, считает бывалая путешественница.

К выбору отеля необходимо подойти весьма ответственно, не делегировать это никому, даже близкому родственнику или подруге. Их предпочтения могут не совпасть с вашими, и отдых будет не в радость, если в планах было нежиться на песочке, а придется скакать по камням и взбираться на скалы.

Россияне рассказали, сколько требуется времени для полноценного отпуска. Большая часть респондентов высказалась за то, что для отдыха нужно больше двух недель. При этом продолжают отвечать на рабочие вопросы 30% опрошенных россиян.