Новый американский самолет РЭБ и разведки совершил первый полет

Вашингтон, 29 августа. Авиация армии США в скором времени получит новые самолеты для разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), образец которых впервые поднялся в воздух, сообщает издание Defense News.

Новые лайнеры призваны заменить самолеты типа ARES, чье текущее состояние является плачевным, сообщают авторы Defense News. Разработка самолетов для целей РЭБ и разведки армии США поручена компании L3Harris Technologies, которая взяла за основу бизнес-джет Bombardier Global 6000/6500.

«Наша команда по проектированию, изготовлению и интеграции за шесть месяцев превратила зеленый (то есть не оборудованный и не покрашенный. — Прим. ред.) планер в первоначальную платформу с радаром и новой технологией зондирования», — сообщили представители L3Harris Technologies.

Новый американский самолет разведки и РЭБ совершил свой первый полет 27 августа. Разработчики заявляют о его способности «подключаться к вражескому радиоэлектронному оборудованию» с высоты до 12 километров.

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