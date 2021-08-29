Россиянин Владимир Даниленко взял бронзу Паралимпиады в плавании вольным стилем

Токио, 29 августа. Российский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио. Он занял третье место в плавании вольным стилем на дистанции 200 метров.

Даниленко преодолел необходимое расстояние за 4 минуты и 15,95 секунды. Первым финишировал представитель Бразилии Габриэль дос Сантос, показавший результат 4 минуты 06,52 секунды. Второе место занял чилиец Альберто Абарса с итоговым временем 4 минуты и 14,17 секунды.

Пловцы соревновались в категории S2. В эту группу входят спортсмены с отсутствием или ограниченным использованием конечностей. Лица из этой категории могут представлять различные группы инвалидности.

Владимир Даниленко уже становился призером Паралимпиады в Токио. Пловец принес первую медаль Игр в копилку сборной, завоевав бронзу в дистанции 100 метров на спине.