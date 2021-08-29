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Кара-Мурза посетил посольство США в Москве перед выборами в Госдуму

  /   Обновлено: 29 августа 2021 14:02
Общество
Кара-Мурза посетил посольство США в Москве перед выборами в Госдуму
ТАСС  /  Михаил Метцель

Владимир Кара-Мурза мог посетить американское посольство в Москве с целью обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом свидетельствует манера поведения оппозиционера перед журналистами, а также нежелание давать ответы на уточняющие вопросы.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал документальный фильм в рамках спецпроекта «Иностранные агенты: предвыборный чес». Один из примечательных фрагментов в материале — то, как Кара-Мурза вместе с дипломатом Бартом Горманом выходят из здания американского посольства в столице.

Кара-Мурза посетил посольство США в Москве перед выборами в Госдуму
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Давать какие-либо комментарии по поводу того, что происходило в стенах ведомства, Кара-Мурза отказался. Когда журналист задал ему наводящий вопрос о цели посещения посольства США, оппозиционер предпочел отшутиться.

«Межпланетный заговор, как обычно, как все вы любите», — ответил Кара-Мурза, после чего покинул территорию на автомобиле.

В связи с произошедшим журналисты задались вопросом, есть ли связь между «деловыми» визитами оппозиционера с предстоящими выборами в Госдуму. Так или иначе, предмет состоявшихся переговоров с сотрудниками западных посольств остался нераскрытым.

Отметим, что Кара-Мурза является лоббистом антироссийских санкций и регулярно содействует иностранному вмешательству во внутренние дела РФ. Так, в июне этого года пранкеры Лексус и Вован, представившись одним из соратников Алексея Навального, в беседе с сотрудником Сейма Литвы узнали, что функционер Михаила Ходорковского посещал прибалтийское государство с целью обсуждения инструментов давления на РФ.

Вероятно, прошедшая в американском посольстве беседа преследовала аналогичные цели. В противном случае Кара-Мурза не стал бы отшучиваться и убегать от представителей прессы.
Ранее СМИ сообщили об уходе Кара-Мурзы с должности вице-президента фонда «Свободная Россия»1 (Free Russia Foundation1, организация признана на территории РФ нежелательной). В этой связи политолог Руслан Осташко предположил, что оппозиционер согласовал это действие с американскими кураторами. С большей долей вероятности он продолжит сотрудничество с данной структурой в удаленном формате.

1 Организация признана на территории РФ нежелательной.

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оппозиция ходорковский навальный кара-мурза
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