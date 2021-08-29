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Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. События дня

  /   Обновлено: 29 августа 2021 14:32
Общество

Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Информация появилась 29 августа на сайте Кремля.
«Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелегкому, самоотверженному труду. Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества — выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка», — говорится в телеграмме президента.
Глава государства также подчеркнул, что угольная отрасль играет важную роль в социально-экономическом развитии российских регионов.

СК РФ начал проверку после смерти футболиста во время матча

Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. События дня
murmansk.sledcom.ru  / СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти футболиста в Калининграде. Напомним, инцидент произошел 28 августа. По предварительным данным, в ходе тренировочной игры 23-летний вратарь столкнулся с игроком команды-соперника, после чего упал без сознания и так и не пришел в себя. Причину смерти спортсмена выяснит судебно-медицинская экспертиза, следователи уточняют все обстоятельства произошедшего.

ФСБ рассекретила имена украинских палачей времен ВОВ

Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила имена украинцев, которые проводили казни мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Среди материалов — протоколы допросов Александра Родина, который служил в карательном отряде под названием «Украинская компания». Каратели убили в общей сложности 170 мирных граждан, в том числе малолетних детей, женщин и стариков. А после того, как отряд завершил миссию, украинец взял в руки оружие и отправился воевать против СССР. После окончания войны его арестовали и вынесли приговор, как предателю Родины. Напомним, ранее ФСБ раскрыла материалы, из которых стало известно, что Япония хотела начать против СССР бактериологическую войну в 1945 году. Военные планировали применить чумных микробов.

Россиянин завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра

Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. События дня
facebook.com  / Команда ПКР - RPC team

Российский легкоатлет Денис Гнездилов завоевал золото Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра, установив в финале два мировых рекорда. Напомним, Гнездилов выступает в категории спортсменов ростом не более 130 сантиметров. Золото легкоатлета стало для сборной России 14-м на этой Паралимпиаде. Всего в копилке национальной команды на данный 15 золотых, девять серебряных и 26 бронзовых медалей.

 

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Все новости / Общество / Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. События дня
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