Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Информация появилась 29 августа на сайте Кремля. «Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелегкому, самоотверженному труду. Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества — выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка», — говорится в телеграмме президента. Глава государства также подчеркнул, что угольная отрасль играет важную роль в социально-экономическом развитии российских регионов.

СК РФ начал проверку после смерти футболиста во время матча murmansk.sledcom.ru / СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти футболиста в Калининграде. Напомним, инцидент произошел 28 августа. По предварительным данным, в ходе тренировочной игры 23-летний вратарь столкнулся с игроком команды-соперника, после чего упал без сознания и так и не пришел в себя. Причину смерти спортсмена выяснит судебно-медицинская экспертиза, следователи уточняют все обстоятельства произошедшего.

ФСБ рассекретила имена украинских палачей времен ВОВ Федеральное агентство новостей / ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила имена украинцев, которые проводили казни мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Среди материалов — протоколы допросов Александра Родина, который служил в карательном отряде под названием «Украинская компания». Каратели убили в общей сложности 170 мирных граждан, в том числе малолетних детей, женщин и стариков. А после того, как отряд завершил миссию, украинец взял в руки оружие и отправился воевать против СССР. После окончания войны его арестовали и вынесли приговор, как предателю Родины. Напомним, ранее ФСБ раскрыла материалы, из которых стало известно, что Япония хотела начать против СССР бактериологическую войну в 1945 году. Военные планировали применить чумных микробов.