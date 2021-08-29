Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 14:48
14:45
Спорт
Россиянка Анна Крившина завоевала серебро в плавании вольным стилем на Паралимпиаде
14:44
Наука
Ученые объяснили, почему коты делают людей счастливыми
14:40
Экономика
Банки предложили усложнить доступ к внесудебной процедуре банкротства
14:40
Спорт
Российская прыгунья Сапожникова стала бронзовым призером Паралимпиады в Токио
14:33
Весь мир
На юго-востоке Турции армянскую церковь переделали под библиотеку
14:32
Политика
В итальянской газете объяснили недопуск санкций против талибов в декларацию G7
14:31
Происшествия
Полиция нашла на овощебазе в Петербурге мигрантов-нелегалов и поддельный алкоголь
14:30
Спорт
Лучники Артахинова и Шигаев взяли бронзовые медали Паралимпиады в миксте
14:29
Весь мир
В результате падения автобуса в пропасть в Перу погибли 16 человек
14:29
Новороссия
Донбасс сегодня: в Горловке ранены дети, инструктор из США покончил с собой на Украине
Все новости

Сергей Лазарев расплакался в эфире шоу «Новые танцы»
Общество
Сергей Лазарев расплакался в эфире шоу «Новые танцы»
Prt Scr youtube.com  /  новые танцы

Москва, 29 августа. Судья развлекательного шоу «Новые танцы» Сергей Лазарев не сдержал эмоций во время выступления одной из команд-участниц.

Накануне на канале ТНТ показали первый выпуск танцевального шоу. В судейских креслах расположились певец Сергей Лазарев, его коллега Иван Дорн и хореограф Мигель. Номера участников объявляла ведущая Ляйсан Утяшева.

Нервы конкурсантов и судей были на пределе, в студии царила угнетающая атмосфера. Первым не выдержал Лазарев, именно ему пришлось решать судьбу двух женских команд. Артист не смог сдержать эмоций и расплакался.

«Это пробирает просто до таких мурашек, что слезы сами идут. И это вообще не про сентиментальность, это про нерв, про какой-то надрыв. Мы тут увидели целую постановку, спектакль», — объяснил вокалист свой эмоциональный порыв.

Его потрясло мастерство группы HZ Dotz из Москвы. Хотя предыдущие участницы I like that из Петербурга казались непобедимыми. Таких острых моментов в выпуске было очень много, интрига сохранялась до последнего момента.

Напомним, ТНТ готовит для зрителей еще один новый проект — «Звезды в Африке». Ведущими шоу, которое снималось на реке Лимпопо, стали певица Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сергей Лазарев расплакался в эфире шоу «Новые танцы»
лазарев шоу новые танцы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru