Сергей Лазарев расплакался в эфире шоу «Новые танцы»

Москва, 29 августа. Судья развлекательного шоу «Новые танцы» Сергей Лазарев не сдержал эмоций во время выступления одной из команд-участниц.

Накануне на канале ТНТ показали первый выпуск танцевального шоу. В судейских креслах расположились певец Сергей Лазарев, его коллега Иван Дорн и хореограф Мигель. Номера участников объявляла ведущая Ляйсан Утяшева.

Нервы конкурсантов и судей были на пределе, в студии царила угнетающая атмосфера. Первым не выдержал Лазарев, именно ему пришлось решать судьбу двух женских команд. Артист не смог сдержать эмоций и расплакался.

«Это пробирает просто до таких мурашек, что слезы сами идут. И это вообще не про сентиментальность, это про нерв, про какой-то надрыв. Мы тут увидели целую постановку, спектакль», — объяснил вокалист свой эмоциональный порыв.

Его потрясло мастерство группы HZ Dotz из Москвы. Хотя предыдущие участницы I like that из Петербурга казались непобедимыми. Таких острых моментов в выпуске было очень много, интрига сохранялась до последнего момента.

Напомним, ТНТ готовит для зрителей еще один новый проект — «Звезды в Африке». Ведущими шоу, которое снималось на реке Лимпопо, стали певица Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян.