«Визит холопа к хозяину»: политолог о встрече Владимира Зеленского с Джо Байденом

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал ФАН, какие могут быть подняты вопросы на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена и к чему они могут привести.

Зеленский довольно долго ждал визита в Штаты, и вот его встреча с американским лидером пройдет 31 августа. Для президента Украины это первая поездка в США за два года после его избрания главой страны, поэтому в Киеве от встречи ожидают только положительных результатов.

«На Украине сейчас идет деградация экономики, происходит снижение уровня жизни, повышаются коммунальные тарифы. Россия считает, что Украине надо помочь, а вот Америка так не считает, Зеленский, судя по всему, тоже. Его волнует только [вопрос], как бы ему досидеть до окончания срока и не попасть под какую-нибудь статью, импичмент и так далее. То, что там выделяют какие-то 60 млн долларов из средств Пентагона — это не помощь, а символический жест поддержи, что Америка с вами», — рассказал политолог.

Кадр Вести.Ru /

Дудчак уверен, что все выделяемые для Украины деньги не пойдут на положительные изменения страны. Таким образом США помогают себе.

«На Украине вообще принято расплачиваться за помощь процентами и своим мнением и так далее. Встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского сложно назвать переговорами, это визит, который одобрили в Штатах. А переговоры — это когда есть две стороны со своими позициями, они ищут возможность для сотрудничества или компромиссов», — объяснил собеседник ФАН.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Дудчак подчеркнул, что в данном случае это не так. В Вашингтоне никого не интересует мнение Владимира Зеленского.

«Это не переговоры, это визит холопа к хозяину выслушать мнение, которое они и так знают. В каждой структуре украинской власти есть представители США», — добавил политолог.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Соединенные Штаты Америки не помогут Украине вылезти из кризиса. Он уверен, что большая часть выделенных Джо Байденом денег будет разворована.