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Вассерман: В случае войны с Россией Америку неминуемо накроет цунами от «Посейдона»
Политика
Вассерман: В случае войны с Россией Америку неминуемо накроет цунами от «Посейдона»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Созданный в СССР беспилотный подводный аппарат (БПА) «Посейдон» в наши дни был значительно улучшен. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник издания оценил заявление американских экспертов о полной беззащитности США перед оснащенным ядерным зарядом российским БПА «Посейдон». Публицист рассказал историю создания этого оружия.

«Академик Андрей Сахаров предложил опустить на океанское дно в непосредственной близости от обоих побережий Соединенных Государств Америки (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН) большие термоядерные заряды, мощностью эквивалентной сотне миллионов тонн тратила, и при необходимости взорвать их», — сообщил журналист.

Анатолий Вассерман отметил, что в случае подрыва зарядов волны цунами захлестнут побережья США на несколько сотен километров.

«Учитывая, что ключевые на тот момент звенья экономики Соединенных Государств Америки были как раз в прибрежных городах, от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско на Западе, от Бостона до Вашингтона на Востоке, после взрыва не было бы ни американской системы управления государством, ни львиной доли финансовой системы», — пояснил собеседник ФАН.

В случае войны с Россией Америку неминуемо накроет цунами «Посейдона»
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

В завершение он добавил, что отечественные специалисты значительно улучшили оружие.

«Тогда речь шла о том, чтобы опустить эти бомбы на дно с борта каких-нибудь грузовых судов. Сейчас же все гораздо хитрее. Этот самый «Посейдон» — беспилотная подводная лодка, которая движется достаточно тихо, чтобы американские системы не заметили ее. Это значит, что ее можно подвести к побережью в нужный момент. Не надо заранее закладывать бомбу, опасаться, что она не сработает», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил, почему печатающие мясо 3D-принтеры не покончат с голодом в мире. По его мнению, эту проблему нужно решать не технологиями, а реорганизацией устройства общества.

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Все новости / Политика / Вассерман: В случае войны с Россией Америку неминуемо накроет цунами от «Посейдона»
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