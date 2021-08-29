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Лариса Гузеева попала в опасную ситуацию из-за злоупотребления алкоголем
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева попала в опасную ситуацию из-за злоупотребления алкоголем
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 29 августа. Ведущая шоу «Давай поженимся!» и актриса Лариса Гузеева вспомнила, как оказалась в опасности из-за спиртного. Знаменитость считает, что могла попрощаться с жизнью.

Неприятный инцидент произошел с Гузеевой в молодости, когда она могла позволить себе злоупотребить алкоголем. Однажды актриса, находясь в нетрезвом виде, пошла в магазин за очередной бутылкой. Однако телеведущую начали преследовать два парня.

«Подумала: «Ну вот, дорогая, ты и приплыла! Убьют — и пикнуть не успеешь. И все из-за проклятого алкоголя. Поперлась, дура, за бутылкой!»» — вспомнила знаменитость.

Гузеева чудом убедила незнакомцев не трогать ее и после этого случая дала себе слово не употреблять спиртное, передает kp.ru. Однако в зрелом возрасте актриса позволяла себе алкоголь в умеренных количествах. Например, ведущая выпивала бокал вина, но только по особым случаям.

Несколько лет назад знаменитость отказалась от курения и совсем перестала употреблять спиртное. Гузеева заботится о здоровье и предпочитает посещать клиники, в которых, например, проходит курсы детокса.

Актриса не следует моде на естественное старение. Ведущая «Давай поженимся!» недавно раскритиковала этот тренд, отметив, что женщины любого возраста должны стремиться к улучшенным версиям себя.

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актриса гузеева давай поженимся
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