NI: российские Су-30СМ на службе ВВС Казахстана обезопасят Центральную Азию

Вашингтон, 29 августа. Безопасность в Центральной Азии значительно повысится благодаря российским истребителям, уверены журналисты из Соединенных Штатов.

Военно-воздушные силы Казахстана в скором времени получат партию усовершенствованных крылатых машин российского производства Су-30СМ, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. По мнению американского аналитика Марка Эпископоса, перевод статьи которого для The National Interest приводит «ПолитРоссия», эскадрилья Су-30СМ станет надежным прикрытием для армии Казахстана и важных объектов страны от любых воздушных угроз. Такие выводы он сделал на основе заявлений высокопоставленных казахских военных.

«Су-30СМ — на сегодняшний день самый мощный истребитель на службе Казахстана», — отметил Эпископос.

Обновленные самолеты из России дополнили парк истребителей советской эпохи, имеющихся у казахских войск, считает автор материала. По его словам, ВВС этого государства являются самыми современными в Центральной Азии. Он подчеркнул, что они являются грозной силой против террористических группировок. Арсенал российского Су-30СМ, ставшего дальнейшей ступенью развития Су-27, состоит из внушительного списка мощных боеприпасов, предназначенных для выполнения различных задач, подчеркнул Эпископос. Журналист обратил внимание, что именно Су-30 удалось в кратчайшие сроки получить огромную популярность на международном рынке вооружений, так как перечень иностранных покупателей этого самолета состоит из немалого количества государств, которые ценят российскую крылатую машину за универсальность.

Российские инженеры создали большое количество экспортных модификаций Су-30, предназначенных для конкретных заказчиков, однако на вооружении Казахстана имеются Су-30СМ, используемые пилотами ВКС России, отметил аналитик. По его мнению, российские самолеты на службе ВВС Казахстана стоят на страже всей Центральной Азии. Он добавил, что эти истребители обезопасят регион, особенно на фоне ситуации в Афганистане.

Ранее американские военные эксперты рассказали, как Россия может еще больше повысить популярность Су-30СМ на международном оружейном рынке. По их словам, рецептом мирового успеха самолета станет обновление крылатой машины до версии Су-30СМ2, которая привлечет повышенное внимание зарубежных покупателей.