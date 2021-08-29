Спасатели Бурятии помогли спуститься застрявшей на Пике Любви туристке

Улан-Удэ, 29 августа. Спасатели в Бурятии эвакуировали туристку с Пика Любви. Женщина сломала ногу и не могла идти самостоятельно.

Инцидент произошел вблизи поселка Аршан. Женщина в составе незарегистрированной туристической группы взбиралась на гору Пик Любви и повредила ногу. Травма была настолько серьезной, что самостоятельно передвигаться она уже не могла. На помощь прибыли спасатели из поселка Кырен.

Сотрудники экстренных служб оказали первую помощь пострадавшей и наложили шину. После чего эвакуировали на носилках в Аршан. Туристка была доставлена в ближайшую больницу.

Спасатели в Ухте вывели из леса потерявшихся пенсионеров. Один из грибников имел проблемы со слухом и не мог позвонить своим родственникам, чтобы сообщить о случившемся. Сотрудники экстренных служб искали его всю ночь. Операция прошла успешно.