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Спасатели Бурятии помогли спуститься застрявшей на Пике Любви туристке

  /   Обновлено: 29 августа 2021 13:09
Общество
Спасатели Бурятии помогли спуститься застрявшей на Пике Любви туристке
wikipedia.org  /  Аркадий Зарубин / CC BY-SA 3.0

Улан-Удэ, 29 августа. Спасатели в Бурятии эвакуировали туристку с Пика Любви. Женщина сломала ногу и не могла идти самостоятельно.

Инцидент произошел вблизи поселка Аршан. Женщина в составе незарегистрированной туристической группы взбиралась на гору Пик Любви и повредила ногу. Травма была настолько серьезной, что самостоятельно передвигаться она уже не могла. На помощь прибыли спасатели из поселка Кырен.

Сотрудники экстренных служб оказали первую помощь пострадавшей и наложили шину. После чего эвакуировали на носилках в Аршан. Туристка была доставлена в ближайшую больницу.

Спасатели в Ухте вывели из леса потерявшихся пенсионеров. Один из грибников имел проблемы со слухом и не мог позвонить своим родственникам, чтобы сообщить о случившемся. Сотрудники экстренных служб искали его всю ночь. Операция прошла успешно.

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