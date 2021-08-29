Врач Животов сообщил, что в 99% случаев голова болит из-за старых травм

Москва, 29 августа. Острые головные боли, в большинстве случаев, связаны с полученными в прошлом травмами, рассказал остеопат Владимир Животов.

Удар приводит к микросмещению костей, которое сложно определить при помощи МРТ. Из-за этого человек может страдать от приступов сильных болей, рассказал медик в комментарии «Говорит Москва».

«Если у вас болит голова — в 99% случаев вы когда-то сильно ударились головой. Вот эти микросмещения костей, которые возникают при травмах, невозможно определить при помощи инструментального исследования, потому что там смещения — микроны, доля миллиметра», — отметиил он.

Осложнения в виде прошлых травм играют роль при возникновении таких трудностей, как головные боли, головокружения, нарушения зрения, боли в шее и остеохондроза. С подобными жалобами стоит обращаться к врачам-остеопатам, заключил Животов.

Ранее медик сообщил, что правильно занятое место в учебном классе оказывает влияние на здоровье спины и осанку школьника. Лучше всего ребенку расположиться в среднем ряду, рассказал Владимир Животов.