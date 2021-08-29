Замминистра МО РФ Булгаков подвел итоги конкурса «Мастера бронетанковой техники»

Москва, 29 августа. Заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на закрытии международного конкурса «Мастера бронетанковой техники» наградил победителей соревнований.

В рамках Седьмых международных армейских игр замминистра Минобороны РФ Дмитрий Булгаков вручил переходящий кубок соревнований, медали и ценные подарки победителям состязаний. Известно, что в этом году первое место в конкурсе «Мастера бронетанковой техники» завоевали водители из России, на втором месте оказалась команда из Белоруссии, а третье досталось экипажам из Узбекистана.

«Результаты конкурса свидетельствуют, что главная цель состязаний достигнута. Прежде всего, развивается сотрудничество и крепнет содружество вооруженных сил государств-участников «Армейских игр» — заявил Булгаков.

Он также поздравил военнослужащих от себя и от главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу с окончанием соревнований и пожелал каждому участнику дальнейшего профессионального роста.

Ранее сообщалось, что самым метким стрелком по итогам конкурса «Мастерство» в рамках АрМИ-2021 признан российский командир подразделения стрелков-зенитчиков лейтенант Сергей Маенов. Он стал единственным зенитчиком, которому удалось прямым попаданием поразить китайскую ракету-мишень TY-300D из ПЗРК «Игла-С».