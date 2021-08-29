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Глава СК Бастрыкин потребовал доклад об убийстве 12-летней девочки в ХМАО
Происшествия
Глава СК Бастрыкин потребовал доклад об убийстве 12-летней девочки в ХМАО
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета РФ

Ханты-Мансийск, 29 августа. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил югорским правоохранителям доложить о расследовании убийства школьницы из Нягани. Труп девочки обнаружили в 2011 году.

По данным ведомства, руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре получил от Бастрыкина поручение подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка.

Мертвую 12-летнюю девочку нашли в канализационном колодце, который расположен в лесном массиве. Это произошло недалеко от одной из многоэтажек города Нягани, сообщает URA.RU.

Ранее убитую восьмилетнюю девочку обнаружили в Тюмени, ребенка искали полтора месяца. По подозрению в жестокой расправе полиция задержала 40-летнего мужчину, который признал вину. Со слов предполагаемого преступника, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он заманил школьницу в свою квартиру, где надругался над ней и убил.

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