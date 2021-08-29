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Водитель легковушки стал жертвой ДТП в Алтайском крае

  /   Обновлено: 29 августа 2021 12:59
Происшествия
Водитель легковушки стал жертвой ДТП в Алтайском крае
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Барнаул, 29 августа. Авария с двумя автомобилями произошла на Чуйском тракте. Погиб один из водителей, трех пассажиров госпитализировали.

По предварительным данным, мужчина, двигаясь на отечественном авто в сторону города Барнаула из села Тальменка, допустил столкновение с Fiat Ducato. Машины ехали в попутном направлении.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил несовместимые с жизнью травмы. Его 71-летнюю спутницу, а также двух пассажирок иномарки медики доставили в Тальменскую ЦРБ. Состояние их здоровья уточняется.

Четыре автомобиля и грузовик столкнулись на мосту «Стрела» сегодня в Тюмени. Один из автомобилей загорелся после ДТП, сообщало URA.RU.

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Все новости / Происшествия / Водитель легковушки стал жертвой ДТП в Алтайском крае
ГИБДД дтп иномарка алтайский край Тальменка
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