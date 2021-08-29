Американский телескоп «Джеймс Уэбб» готов к отправке на космодром

Вашингтон, 29 августа. Специалисты NASA завершили наземные испытания космического телескопа «Джеймс Уэбб», заявили в пресс-службе организации.

Финальные испытания прошли на объектах генерального подрядчика Northrop Grumman в Калифорнии. Они свидетельствуют о готовности телескопа к запуску. Сейчас идет подготовка к транспортировке устройства на космодром «Куру» во Французской Гвиане. Предполагается, что телескоп будет готов к отправке на место запуска в сентябре.

«Джеймс Уэбб» станет одним из крупнейших среди других подобных устройств. Его длина составляет 13,2 метра, ширина — 4,2 метра и масса — 6,5 тонны. Ожидается, что этот телескоп станет преемником обсерватории «Хаббл». Она работает на орбите с 1990 года.

Российским ученым удалось разработать аналог телескопа «Хаббл». К тому же в РФ может появится уникальная обсерватория «Спектр-УФ». Заказ на ее разработку размещен на НПО имени Лавочкина. Благодаря телескопу специалисты смогут наблюдать за далекими объектами.