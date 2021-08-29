Российский пловец Дмитрий Черняев завоевал золото Паралимпиады с мировым рекордом

Токио, 29 августа. Россиянин Дмитрий Черняев заработал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио. Он занял первое место в плавании брассом на дистанции 100 метров и установил мировой рекорд.

Российский пловец продемонстрировал результат одна минута и 31,96 секунды. Вторым к финишу пришел колумбиец Мойсес Фуэнтес Гарсия, показавший время одна минута 35,86 секунды, а третьим стал представитель Греции Антониос Цапатакис, проплывший дистанцию за минуту и 40,20 секунды.

Помимо Черняева, в соревнованиях принял участие россиянин Александр Мольков. Он показал время одна минута и 41,27 секунды, финишировав четвертым.

Пловцы соревнуются в классе SB4. К этой категории относятся лица, имеющие проблемы с координацией, касающиеся всех четырех конечностей. В эту же группу попадают спортсмены, у которых есть движение в руках, но не функционируют туловище или ноги.

Черняев принес 15-е золото Паралимпиады в копилку сборной России. Ранее золотую медаль завоевал на Играх пловец Андрей Граничка, который тоже установил мировой рекорд.