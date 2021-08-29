Организаторы конкурса «Армия культуры» ввели номинацию «Приз зрительских симпатий»

Москва, 29 августа. Организаторы Армейских международных игр впервые ввели приз зрительных симпатий. За команду с самым запоминающимся выступлением можно проголосовать на сайте Минобороны РФ.

Впервые в рамках Армейских международных игр началось голосование за любимчиков на конкурсе творческих коллективов «Армия культуры». Конкурс стартовал на открытой сцене центра «Патриот», в нем приняли участие 20 команд из различных государств, которые показали лучшие концертные номера, отражающие культурные особенности их стран. Порядок выступления определили при помощи жеребьевки.

Конкурс состоит из четырех этапов: вокальное мастерство, хореография, выставочная деятельность и выступление оркестров. Участники также предоставили видеоприветствие.

Концерт транслировали на сайте конкурса и в соцсетях. Выбрать самую артистичную на свой взгляд команду зрители могут на странице голосования на сайте Минобороны РФ. Голосование продлится до 30 августа.

Конкурсы Армейских международных игр стартовали 22 августа и закончатся 1 сентября. В Минобороны РФ отметили, что в этом году игры еще и самые многочисленные, в них приняли участие команды из 22 стран СНГ, Латинской Америки и Азии. Российские команды при этом уже заработали восемь золотых медалей.