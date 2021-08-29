Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 13:20
13:18
Шоу-бизнес
Джигурда заступился за свою «внученьку» Ольгу Бузову и предрек ей мировой успех
13:17
Весь мир
Как живет Кабул после вчерашних взрывов: репортаж ФАН из столицы Афганистана
13:14
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева попала в опасную ситуацию из-за злоупотребления алкоголем
13:14
Армия
NI: российские Су-30СМ на службе ВВС Казахстана обезопасят Центральную Азию
13:14
Общество
Новые технологии помогли ростовским врачам спасти учителя от инсульта
13:13
Экономика
Сервис Autospot признал ТО «УАЗ-Патриот» самым доступным среди внедорожников
13:13
Политика
Немецкие социал-демократы опередили ХДС/ХСС перед выборами в бундестаг
13:11
Происшествия
Сбежавший на машине с тульской свадьбы жених сбил подружку невесты
13:09
Общество
Спасатели Бурятии помогли спуститься застрявшей на Пике Любви туристке
13:08
Общество
Врач Животов сообщил, что в 99% случаев голова болит из-за старых травм
Все новости

Организаторы конкурса «Армия культуры» ввели номинацию «Приз зрительских симпатий»

  /   Обновлено: 29 августа 2021 12:50
Армия
Организаторы конкурса «Армия культуры» ввели номинацию «Приз зрительских симпатий»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 29 августа. Организаторы Армейских международных игр впервые ввели приз зрительных симпатий. За команду с самым запоминающимся выступлением можно проголосовать на сайте Минобороны РФ.

Впервые в рамках Армейских международных игр началось голосование за любимчиков на конкурсе творческих коллективов «Армия культуры». Конкурс стартовал на открытой сцене центра «Патриот», в нем приняли участие 20 команд из различных государств, которые показали лучшие концертные номера, отражающие культурные особенности их стран. Порядок выступления определили при помощи жеребьевки.

Конкурс состоит из четырех этапов: вокальное мастерство, хореография, выставочная деятельность и выступление оркестров. Участники также предоставили видеоприветствие.

Концерт транслировали на сайте конкурса и в соцсетях. Выбрать самую артистичную на свой взгляд команду зрители могут на странице голосования на сайте Минобороны РФ. Голосование продлится до 30 августа.

Конкурсы Армейских международных игр стартовали 22 августа и закончатся 1 сентября. В Минобороны РФ отметили, что в этом году игры еще и самые многочисленные, в них приняли участие команды из 22 стран СНГ, Латинской Америки и Азии. Российские команды при этом уже заработали восемь золотых медалей.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Организаторы конкурса «Армия культуры» ввели номинацию «Приз зрительских симпатий»
минобороны рф армейские игры арми-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru