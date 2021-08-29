Триполи, 29 августа. Группа волонтеров Красного Полумесяца обнаружила тело неизвестного мужчины на побережье Средиземного моря недалеко от столицы Ливии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Инцидент произошел во время ежедневного обхода береговой линии на пляже в районе Аль-Мутазид, в пригороде Аз-Завии. Волонтеры уже передали тело местным правоохранительным органам для установления точной причины смерти мужчины и его личности. Предположительно, он является одним из 16 человек, пропавших без вести после кораблекрушения неподалеку от Зувары, случившегося 24 августа.

Специалисты Красного Полумесяца из Сабраты также сообщили об обнаружении тела неизвестного мужчины на пляже Телиль с характерными признаками утопленника. Его направили в морг для судмедэкспертизы.

Контрабанда и торговля людьми продолжают процветать в североафриканском государстве. Беженцы пользуются услугами бандитов в надежде добраться до Европы, однако зачастую их продают в рабство.

Мигрантам, которым повезло сесть в лодку, также грозит серьезная опасность, ведь шансы добраться в страны ЕС у них 50 на 50. Либо они погибнут в результате кораблекрушения, либо их перехватят боевики Береговой охраны Ливии и поместят в центры содержания под стражей.

Global Look Press / Marios Lolos / Xinhua

Правозащитники неоднократно сравнивали эти учреждения с тюрьмами. Они регулярно обращаются к переходному Правительству национального единства с требованием закрыть их.

Надзиратели центров содержат мигрантов в условиях антисанитарии и подвергают задержанных пыткам. Администрация находит родственников беженцев и требует выкуп за их освобождение. В противном случае угрожают продать в рабство.

Переходное правительство закрывает глаза на бесчинства, происходящие на западе страны. Теперь же к проблеме контрабандистов и работорговцев добавилась и растущая террористическая угроза.

За последние месяцы активность боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) усилилась в Ливии. Они уже совершили три теракта, которые повлекли за собой человеческие жертвы. Последний из них случился 22 августа на контрольно-пропускном пункте в город Зелла. В результате подрыва автомобиля КПП полностью уничтожено.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и его команда социологов провели исследование на территории североафриканского государства. В итоге они опубликовали документальный фильм о новой террористической угрозе, растущей в Триполи.

Prt Scr vk.com / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

1 Организация запрещена на территории РФ.