Донбасс, 29 августа. Украинские военные обстреляли ДНР из артиллерии и тяжелых минометов, ранены двое детей в Горловке. Командиры ВСУ не готовы переходить на новые технологии. Американский инструктор совершил самоубийство на Украине. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Киев все больше обостряет обстановку в зоне конфликта. В минувшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Огонь велся на донецком и горловском направлениях обороны. Вооруженные силы Украины применяли 122-мм артиллерию, тяжелые 120-мм минометы, орудия 82-мм калибра и гранатометы различного типа.

В результате агрессии ранения получили двое детей в Горловке: девочка 2013 года рождения получила контузию, мальчик 2011 года рождения — контузию, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ранение туловища в области лопатки. Повреждены девять жилых домов и гражданский автомобиль.

В Луганской Народной Республике зафиксирован один обстрел за сутки. Огонь велся по направлению населенного пункта Золотое-5. Один военнослужащий Народной милиции ЛНР получил несовместимые с жизнью ранения.

Командиры ВСУ не готовы переходить на новые технологии

В передовых частях армии Киева проходят испытания новых комплексов экспериментальной системы автоматизированного управления артиллерийским огнем ArtOS. Она создана для повышения эффективности артиллерийских подразделений и улучшения процесса определения и поражения целей.

Как информируют в Народной милиции ЛНР, тренировочные занятия показали, что украинские командиры не могут научиться управлять комплексом. Большая часть военнослужащих, несмотря на пройденные курсы повышения квалификации, вычисляла все координаты вручную.

Федеральное агентство новостей /

Американский инструктор покончил с собой на Украине

По данным оборонного ведомства ДНР, 25 августа в одном из военных общежитий во Львовской области военнослужащий Вооруженных сил США покончил с собой. Известно, что американец прибыл на Украину летом текущего года для оказания военной помощи ВСУ.

По информации разведки ДНР, он проводил занятия по минному делу для личного состава 24-й отдельной механизированной бригады. Для выяснения обстоятельств инцидента в бригаду прибыла группа офицеров западного оперативного командования ВСУ, представители ВС США и американского посольства.

Установлено, что покончивший с собой американец неоднократно подвергался унижениям со стороны младших командиров. Рядовой состав бригады целенаправленно создавал инструктору невыносимые условия службы. В Донецке подчеркивают, что такое отношение военнослужащих ВСУ к иностранцам носит массовый характер. Одна из причин такого поведения — более высокий уровень содержания американцев в сравнении с военными киевской армии.