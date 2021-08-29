Вышедших на ВВП перед самолетом двух пьяных хулиганов задержали в Сыктывкаре

Сыктывкар, 29 августа. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, могли спровоцировать крупное авиапроисшествие. Инцидент произошел в аэропорту Сыктывкара.

Пассажирский «Боинг-735», летевший из Сочи, намеревался совершить посадку в аэропорту прибытия. Когда самолет уже выпустил шасси, на взлетно-посадочной полосе появились двое нетрезвых нарушителей. Чтобы избежать столкновения с мужчинами, члены экипажа приняли решение увести воздушное судно на второй круг, сообщил ФАН информированный источник.

Хулиганы были сняты с полосы и доставлены в отдел полиции, а самолет благополучно приземлился. В данный момент нарушители, 1999 и 1977 года рождения, находятся в специальном помещении для задержанных лиц. В ближайшее время их допросят сотрудники полиции и составят протокол об административном правонарушении.